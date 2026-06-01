В Пулково запустили тестовый биометрический проход для посадки на рейс

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая является оператором аэропорта Пулково, заявили, что первые пассажиры, использовавшие сервис биометрической посадки на рейс, вылетели в Москву.

«В аэропорту Петербурга официально запущен биометрический проход предполётных процедур», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что первый «биометрический» рейс отправился рейсом авиакомпании «Россия» в 00:40 мск 1 июня.

Ранее сообщалось, что россияне с 1 июля смогут продавать жильё по биометрии.