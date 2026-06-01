В России 1 июня начался основной период сдачи ЕГЭ-2026

Как сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), в России с 1 июня стартует основной период сдачи Единого государственного экзамена 2026 года.

В этот день выпускники будут сдавать экзамены по химии, литературе и истории - всего на участие в них зарегистрировано около 232 тысяч человек. Экзаменационные испытания пройдут во всех регионах страны, а также в российских образовательных учреждениях за рубежом.

Для проведения ЕГЭ 1 июня будет задействовано около 3,5 тысячи экзаменационных пунктов (ППЭ) и более 110 тысяч сотрудников, обеспечивающих их работу. Общественный контроль за ходом экзаменов обеспечат примерно 9 тысяч наблюдателей. Минимальные баллы, установленные для успешной сдачи, таковы: по истории и литературе достаточно набрать 32 балла, а по химии - 36 баллов.

Ранее сообщалось, что школьникам перед ЕГЭ рекомендовали дать гречку, яйцо или авокадо.