Мишустин вручит премии кабмина в области детской и подростковой литературы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручит премии правительства Российской Федерации в области детской и подростковой литературы за 2025 год. Мероприятие пройдет в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня.

"1 июня, в Международный день защиты детей, Михаил Мишустин вручит премии правительства Российской Федерации в области детской и подростковой литературы за 2025 год", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

В церемонии также примут участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.