В Херсонской области отменили мероприятия ко Дню защиты детей из-за атак ВСУ

Власти Херсонской области отменили проведение всех праздничных мероприятий в День защиты детей из-за атак ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Владимира Василенко.

Сам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в мессенджере MAX добавил, что из-за украинской атаки полностью обесточены 9 округов.

"Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО", – уточнил Сальдо.

По его словам, на месте работают энергетики и аварийные службы.

Ранее Сальдо сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника по многоквартирному дому на улице Братьев Коваленко в Геническе погиб ребенок. Также за медицинской помощью, предварительно, обратились 10 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.