В России заметили опасных тропических комаров

На юге России появились тропические комары-переносчики малярии, лихорадки Западного Нила и ряда других опасных заболеваний, пишет Ura.ru со ссылкой на экспертов.

По данным портала, в последние годы специалисты все чаще фиксируют случаи, когда через укусы комаров россияне заражаются паразитами, вирусами.

«Какие-то комары переносят гельминтов, например, дирофилярию. Какие-то комары переносят малярию, какие-то переносят вирусные трансмиссивные заболевания, например, лихорадку Денге», — объяснил паразитолог Евгений Морозов.

По его словам, комары-переносчики ранее были характерны для Африки, но в последние годы появились и в южных регионах России.

Энтомолог Юрий Гниненко уточнил, что на юге в связи с изменением климата получил широкое распространение египетский комар, который переносит лихорадку Западного Нила.

По данным вирусолога Александра Лукашева, лихорадка Западного Нила появилась в России еще в конце 1990-х годов. Он добавил, что не исключает ее распространения на север страны, в частности, на столичный регион.

Эксперт пояснил, что заразиться лихорадкой можно через укус комара. Он заметил, что у большинства людей заболевание протекает бессимптомно.

«Может протекать как простудоподобное заболевание. В редких случаях может быть тяжелый энцефалит вплоть до летального исхода. Профилактика заболевания — избегать укусов комаров. Вакцины и специфических лекарств не существует», — подчеркнул Лукашев.

В Роспотребнадзоре разъяснили, что для того, чтобы предотвратить заражение, необходимо обеспечить защиту от укусов комаров. Для этого подойдут репелленты, москитные сетки, фумигаторы.