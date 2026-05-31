Праздник смеха и радости в честь Лабубу в России отменили из-за беспилотной опасности

В Кировской области из-за беспилотной опасности в Уржумском районе отменили детское мероприятие «Лабубу. Праздник детства, смеха и радости», сообщил местный Андреевский дом культуры.

При этом праздник должен был состояться только завтра, 1 июня, в 14:00. На нем планировалась интерактивная конкурсно-развлекательная программа к Международному дню защиты детей.

Утром 31 мая БПЛА атаковали предприятие на территории Уржумского района. Атака привела к пожару, обошлось без пострадавших.