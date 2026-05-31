Премьер-министр Армении Никол Пашинян вслед за экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили встал на путь русофобии, рассказал журналистам телеведущий Дмитрий Киселев. Об этом пишет ИА «Вести».

По его словам, глава кабмина психологически и внешне все больше становится похож на Саакашвили. Он добавил, что оба политика — «экзальтированные и вредоносные мечтатели».

Киселев уточнил, что Пашинян пока не готов напрямую воевать с Россией, но уже откровенно переориентируется на Запад.

Пашинян еще не набил шишки на пути к Западу, не жевал галстук, как Саакашвили, отметил телеведущий. Вместе с тем, политик уже встал на путь обмана своего народа.

В частности, пояснил Киселев, премьер призвал граждан Армении не бояться неизбежных высоких цен на газ в случае разрыва с Россией.

Ранее лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян сообщил, что Пашинян, подобно Саакашвили, провоцирует кризис в отношениях с Москвой, после чего обращается за содействием к Западу.

Политик подчеркнул, что Еревану необходимо сотрудничать со всеми центрами силы, стремиться к тому, чтобы не попасть в эпицентр геополитического противостояния.