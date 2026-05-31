Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в СВО

Помощнику главы Чечни, секретарю Совбеза республики Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в проведение СВО.

«Поздравляю… Адама Кадырова с вручением медали «За вклад в проведение специальной военной операции». Это высокая награда», — сообщил зампред правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, будучи куратором Российского университета спецназа имени Путина, он активно участвует в развитии одного из важнейших центров подготовки добровольцев.

Адам Кадыров появился на публике без наград и с пистолетом

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео выступления его сына Адама на совещании с силовиками.