Журналист-иноагент сообщил о возвращении Дзержинского на Лубянку

Признанный в России иностранныи агентом и покинувший территорию РФ журналист Михаил Зыгарь* сообщил в своей статье в немецком журнале Der Spiegel, что по его сведениям российские власти якобы приняли принципиальное решение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на его историческое место на Лубянской площади. По сообщениям источников, монумент вновь установят перед главным зданием Федеральной службы безопасности.

«Однако, похоже, Лубянская площадь в центре Москвы недолго будет напоминать Прованс. По информации моих источников, политическое решение принято: Дзержинский вернется на место», — пишет автор в материале.

Журналист подчеркивает, что технические работы по переустройству площади ведутся уже несколько месяцев.

Отметим, что никаких официальных заявлений власти Москвы или федеральные ведомства по этому вопросу пока не делали.

При этом некоторые общественные деятели и депутаты выступали с инициативой о вовзвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Так в октябре 2024 года с подобной инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Парламентарий напомнил, что статуя была демонтирована в августе 1991 года после попытки государственного переворота ГКЧП.

«Историческая справедливость – это восстановить памятник Феликсу Дзержинскому. Это наша история, какая бы она сложная ни была», — заявил он тогда в интервью агентству РИА Новости.

По его мнению, памятник должен быть официально включен в перечень объектов культурного наследия федерального значения.

* — Лицо, признанное в России иностранным агентом.