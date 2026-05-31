Россиянам назвали выдающие мошенников фразы и слова

Финансовые злоумышленники активно используют в телефонных разговорах псевдоофициальные термины и несуществующие «процедуры», чтобы втереться в доверие к собеседнику. Об этом РФ в социальной сети «ВКонтакте».

© Lenta.ru

Россиян, в частности, призвали обращать внимание на такие словосочетания, как «безопасный счет», «дистанционный обыск», «декларация наличных средств», «зеркальный кредит». Кроме того, граждан должны настораживать термины «спецячейка Центробанка» / «защищенная банковская ячейка», «встречный перевод», «гарантийный платеж» и «верификационный депозит».

За счет вымышленных терминов, пояснили представители правоохранительных органов, злоумышленники пытаются поднять свой статус в глазах доверчивого собеседника. Чем больше такого рода словосочетаний используется в разговоре, тем он подозрительнее, констатировали в МВД, призвав россиян не вестись на подобные уловки.

Ранее одной из жертв такого рода схем стала 17-летняя школьница из Москвы. Злоумышленники, представившись сначала сотрудниками доставки, а при следующих звонках — представителями налоговой и силовых структур, убедили несовершеннолетнюю, что ее счет используют преступники, и заставили провести обыск по видео. Такие уловки подействовали на подростка, в итоге та отдала мошенникам украшения и валюту на пять миллионов рублей.