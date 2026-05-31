Нашествие комаров в Челябинской области сняли на видео

Появились первые видеоподтверждения аномального нашествия комаров в регионах России. Жители Челябинской области опубликовали ролик с огромным количеством кровососущих насекомых.

Видео появилось в телеграм-канале «Челябинск, который смог».

«Челябинцы поделились в соцсетях роликами обстановки с комарами в регионе — на видео Миасс и Тургояк», — пишут авторы.

На кадрах видны полчища мертвых насекомых, усеявших стол на чьей-то загородной кухне. Скорее всего, комаров удачно потравили.

На этой неделе СМИ сообщили, что в регионах России началось аномальное нашествие комаров и других насекомых. Стремительно растет количество обращений к врачам из-за укусов.

Ученые также фиксируют крупнейшую за 20 лет вспышку численности комаров в России. Считается, что ее вызвали аномально снежная зима и резкое потепление.