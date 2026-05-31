Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил подписчиков с днем Святой Троицы, сопроводив поздравление фотографиями Иоанновского женского монастыря, расположенного в поселке Алексеевка Саратовской области.

«С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ!», — написал Володин в своем канале в «Максе» 31 мая.

На снимках можно увидеть здание монастыря, распустившиеся ирисы и живописные пейзажи.

Председатель Госдумы ранее рекомендовал посетить этот монастырь который, находится на берегу Волги: в 200 км от Саратова, в 20 км от Хвалынска, в нескольких километрах от федеральной трассы Волгоград — Саратов — Сызрань.

В 2026 году день Святой Троицы выпал на 31 мая. Этот праздник также называют Пятидесятницей, поскольку его отмечают на 50-й день после Пасхи.