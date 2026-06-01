МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Старт летней оздоровительной кампании 2026 года был дан в ходе фестиваля Движения первых, который проходит на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил председатель правления Движения первых Артур Орлов.

"На фестивале Движения первых дали старт летней оздоровительной кампании - 2026. С сегодняшнего дня свои двери для школьников откроют загородные и пришкольные лагеря по всей стране. За три года участниками полезных каникул с Первыми стали 10 млн ребят", - написал Орлов в своем канале в "Максе".

Он отметил, что Движение первых в этом сезоне подготовило более 40 тыс. вожатых и руководителей детских лагерей.