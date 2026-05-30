В Коми опровергли изъятие ребенка из семьи из-за ущерба конструкции к 9 Мая

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми Татьяна Козлова опровергла информацию об изъятии из семьи ребенка за то, что он повредил конструкцию, установленную в центре Сыктывкара ко Дню Победы. В повреждении конструкции подозреваются трое несовершеннолетних 2017 года рождения, инцидент будет рассмотрен на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних 2 июня, сообщила пресс-служба главы региона.

Ранее мать одного из мальчиков написала на своей странице во "ВКонтакте", что ребенок "поставлен на профилактический учет" и "подан иск об изъятии ребенка из семьи".

"Информация об изъятии детей из семей преждевременна. Решение о помещении их в центр временного содержания принимается исключительно судом. На сегодняшний день такого решения нет", - привела пресс-служба комментарий детского омбудсмена.

По данным полиции, 18 апреля трое несовершеннолетних 2017 года рождения залезли на конструкцию, установленную у городского бассейна Сыктывкара ко Дню Победы.

Предположительно, от того, что дети бегали и прыгали по ней, конструкция была повреждена. По словам омбудсмена, проступок несовершеннолетних будет рассмотрен на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних, которое назначено на 2 июня. Комиссия определит необходимые меры профилактического характера.

Козлова также добавила, что ситуация требует тщательного разбирательства. По данным комиссии по делам несовершеннолетних, один из детей, участвовавших в инциденте, ранее уже совершал правонарушения, в том числе был зафиксирован акт вандализма на одном из городских памятников героям Великой Отечественной войны.