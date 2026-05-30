В Дагестане размытая из-за дождей дамба числится как недострой

Дамба, размытая из-за проливных дождей у дагестанского села Ахты, числится как объект незавершенного строительства. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

Ранее сообщалось, что дамбу размыло из-за проливных дождей у дагестанского села Ахты. В зоне подтопления могут оказаться прибрежные земли, частные дома, республиканская трасса.

"Для скорейшего восстановления дамбы и недопущения дальнейшего осложнения обстановки принимаются все необходимые меры. Работа ведется в тесном взаимодействии с ответственными службами. <...> Сооружение было построено по просьбе Ахтынского района в 2020-2022 годах, однако до настоящего времени оно не принято на баланс муниципалитета и по документам числится как объект незавершенного строительства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подрядной организации, выполнявшей работы по строительству дамбы на реке Самур, дано указание оперативно приступить к восстановлению разрушенного участка в рамках гарантийных обязательств.