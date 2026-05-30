Юрист Русяев рассказал, как взыскать компенсацию за отравление едой из доставки

Юрист Илья Русяев рассказал, что при отравлении едой из доставки потребителю нужно сразу собирать доказательства, чтобы подтвердить связь между блюдом и вредом здоровью.

Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам юриста, стоит сохранить чек и подтверждение заказа из приложения, по возможности оставить остатки еды для лаборатории, вызвать скорую, получить медицинские документы и сохранить чеки на лекарства.

«Сильная деталь для истца — доказывать безопасность блюда обязан сам ресторан, а не потребитель свою правоту», — отметил Русяев.

Он добавил, что также важно обратиться в Роспотребнадзор для проверки и эпидемиологического расследования. В досудебной претензии можно указать расходы на лечение, утраченный заработок ухаживавшего родственника и компенсацию морального вреда, а если ресторан не заплатит добровольно, суд может добавить штраф 50% от присуждённой суммы.

Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT рассказала, что гражданин имеет право на компенсацию за отравление в кафе.