Десятки волонтеров присоединились к спасению дельфинов в Севастополе

В Казачьей бухте Севастополя на берег выбросились две черноморские белобочки — мать и ее дочь. Их в течение уже четырех суток пытаются спасти десятки волонтеров и сотрудников Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море». Об этом в субботу, 30 мая, сообщил Shot.

— Белобочек уже назвали Деметрой и Персефоной — в честь древнегреческой богини и ее дочери. У мамы специалисты обнаружили воспалительных процесс, но, несмотря на болезнь, у нее отличный аппетит: каждый день Деметра съедает до семи килограммов рыбы, — говорится в публикации.

Ее дочь Перси чувствует себя слегка лучше, но ей приходится вводить специализированную молочную смесь через трубку-зонд. Спасатели не отходят от животных круглые сутки, передает Telegram-канал.

28 мая на берегу Ладожского озера специалисты спасли детеныша нерпы, после чего привезли его в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Перед транспортировкой животное полили водой из чайника, чтобы охладить. После этого специалист привез его в поселок Репино на переднем сиденье машины.