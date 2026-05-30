На Мальдивах опасная медуза ужалила 10-летнего россиянина

На Мальдивах при нападении медузы пострадал 10-летний мальчик из России. Своевременные действия матери спасли ему жизнь, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, школьник вместе с мамой купался в океане. Внезапно к нему приблизился португальский кораблик — колония полипов, чьи щупальца содержат нейротоксин исключительной силы.

Журналисты уточнили, что контакт с корабликом вызывает мгновенный ожог, а в тяжёлых случаях приводит к остановке дыхания и нарушению сердечного ритма.

Женщина вовремя заметила нападение, схватила ребенка, вышла с ним из воды, нашла лекарство и применила его.

В итоге, констатировали авторы публикации, мальчик отделался сравнительно легко — сильным ожогом на спине.

Эколог Вениамин Голубитченко рассказал, что португальские кораблики обитают в тропиках, в том числе возле Таиланда, Индонезии, Индии и Шри-Ланки.

По его данным, даже выброшенные на берег кораблики несколько дней представляют опасность. Пока они разлагаются, их стрекательные клетки сохраняют яд, который может нанести вред. Он добавил, что туристы редко с ними сталкиваются, так как спасатели отслеживают на пляжах акул, скатов, медуз.

Ранее сообщалось, что 15 ноября 2025 года на пляже в Малайзии коробчатая медуза ужалила двухлетнего ребенка из Хабаровска. Врачи боролись за его жизнь 4 дня, но спасти малыша не смогли.