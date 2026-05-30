Лантратова взяла на контроль ситуацию с закрытием сельской школы в Забайкалье

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова отреагировала на видеообращение детей из Забайкальского края, которые просят сохранить свою школу в селе Чара, пообещав разобраться в ситуации.

Как сообщила ТАСС федеральный омбудсмен, о видеобращении детей она узнала из СМИ. По словам жителей, им сперва обещали отремонтировать старое здание школы, а затем построить новое, но позже сообщили, что ни ремонта, ни новой школы не будет. Вместо этого детям предлагают ездить на учебу за 16 км в соседний населенный пункт.

"Понимаю тревогу родителей. Понимаю ребят, которые не хотят терять свою школу. Особенно, когда речь идет о северной территории со сложным климатом и большими расстояниями. Буду держать ситуацию на личном контроле. Запрошу необходимую информацию у уполномоченных органов и внимательно разберусь в происходящем", - сказала Лантратова.

Она подчеркнула важность того, чтобы конституционное право детей на образование было реализовано. "У каждого ребенка должна быть возможность учиться в безопасных и достойных условиях", - добавила федеральный омбудсмен.