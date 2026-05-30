Сбер направит средства на лечение детей по итогам благотворительного марафона

Сбер по итогам «СберПрайм Зеленого Марафона» направит 185 миллионов рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Забег прошел 30 мая в 59 городах России — от Владивостока до Калининграда — и собрал более 270 тысяч участников.

«В этом году для нас особенная дата — Сберу исполняется 185 лет. Поэтому за каждый километр, который пробежали участники "СберПрайм Зеленого Марафона", Сбер направит 185 рублей в фонд "Вклад в будущее"», — сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, банк рассчитывает собрать 185 миллионов рублей на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Греф добавил, что каждый километр становится надеждой для ребенка, оказавшегося в сложной ситуации.

Более 150 тысяч бегунов в сумме преодолели свыше одного миллиона километров. Средства поступят в фонд «Вклад в будущее» и будут распределены между детскими медицинскими центрами по всей России, включая новые территории. Поддержку получат учреждения, специализирующиеся на лечении онкологических и гематологических заболеваний и трансплантации костного мозга, в том числе Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, детские областные больницы ЛНР и ДНР, Институт онкологии им. Р. М. Горбачевой, а также медицинские центры в Екатеринбурге, Уфе, Оренбурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Забег состоялся в 13-й раз. Спортсмены соревновались на дистанциях от 4,2 до 21,1 километра. В Москве участники пробежали 4,2 километра, а семьи с детьми прошли 800 метров в костюмах героев «Союзмультфильма» в честь 90-летия студии. К старту также присоединился белорусский Витебск. В Благовещенске и китайском Хэйхэ впервые прошел Международный забег дружбы — старт был дан одновременно на двух берегах Амура.