Стали известны подробности жизни и смерти Александра Колтового

Сегодня телеведущему Александру Колтовому исполнилось бы 47 лет. Детальные подробности его личной жизни, карьеры и обстоятельств авиакатастрофы приводит издание «Стархит».

Издание опубликовало большую статью в память о телеведущем Александре Колтовом, материал приурочен к его дню рождения (30 мая 1979 года).

Александр был участником первого в России реалити-шоу «За стеклом». Он пришел в шоу в 2001 году, но добровольно покинул его через неделю из-за срежиссированного скандала, связанного с его личной жизнью и внучкой Светланы Светличной — Марией Ивашовой.

«Вся страна наблюдала, как Александр флиртовал с участницей проекта Марго, а потом и за сценой ревности, разыгранной 17-летней Машей, устроившей настоящие разборки на ТВ», — пишет издание.

Проект дал толчок его карьере. Колтовой работал редактором в программе «Галилео», вел научно-популярные и экстремальные передачи. Наибольшую известность он получил как ведущий шоу «ДНК» и программы «Звезды сошлись» (совместно с Лерой Кудрявцевой) на канале НТВ.

Журналист также увлекался экстремальным спортом и имел официальную лицензию частного пилота. Осенью 2020 года Александр и его спутница разбились в Подмосковье на легкомоторном самолете Piper Sport.

Во время последнего сеанса связи Колтовой сообщил, что мотор ещё «тянет», но в салоне сильный дым, и он уводит самолет в сторону от МКАД.

Официальная экспертиза подтвердила, что мотор остановился в воздухе из-за неисправности или утечки масла. Очевидцы отметили, что самолет полностью сгорел всего за 5 минут.

Что сказал Александр Колтовой перед гибелью

После катастрофы выяснилось, что за два месяца до гибели Александр тайно развелся со второй женой, оставив ей квартиру и машину. Погибшая, 33-летняя Наталья Климова, была его новой возлюбленной, на которой он планировал жениться.

В память о Колтовом в эфире НТВ показали последний выпуск «Звезды сошлись» с участием ведущего. За кадром при этом прозвучали слова «Теперь все небо твое и ты среди звезд».