Священник напомнил, кого можно поминать на Троицу

В заупокойной молитве, которую произносят на праздничном богослужении в праздник Троицы, поминают всех, кто когда-либо жил на земле. Об этом рассказал ТАСС благочинный Жуковского церковного округа Московской области иерей Димитрий Денисов.

Священник опроверг заблуждение о поминании самоубийц. По его словам, в молитве перечисляются разные ситуации, при которых человек мог уйти из жизни.

"Подобное перечисление связано с поминанием всех, кто когда-либо жил на земле, и никак не относится к тем, кто, воспротивившись воле Господа, совершил грех самоубийства", - заметил священник.

В так называемой "келейной молитве", то есть совершаемой самостоятельно в домашних условиях, поминовение совершивших грех суицида допустимо. "Есть несколько исключительно келейных молитв - преподобным Льву Оптинскому и Паисию Величковскому, а также мученику Уару, но они связаны с мольбой об облегчении "загробной участи" таких людей", - заметил благочинный.

Праздник Троицы является одним из главных в христианстве, символизируя рождение церкви. В православии на Троицу вспоминают сошествие Святого Духа на 50-й день после Пасхи. В этом году Троица празднуется 31 мая.