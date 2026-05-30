Береза украсит дом: что нужно сделать и чего делать нельзя в день Святой Троицы

В воскресенье, 31 мая, православные будут отмечать значимую дату в церковном календаре — день Святой Троицы. Столичные священнослужители рассказали «Вечерней Москве» о некоторых запретах, связанных с этим праздником, и дали советы по подготовке к нему.

Троица — это день рождения христианской апостольской церкви. Поэтому день считают одним из 12 важнейших праздников церкви. В эту дату богослужения проводят коленопреклонно, с особым размахом и торжеством. Храмы и дома украшают зеленью, чаще всего ветками берез. Растения олицетворяют обновление и жизнь.

— В этот день ученики Христовы получили благодать Святого Духа, как Он и обещал им перед Вознесением. На 50-й день после Воскресения, находясь в горнице, апостолы услышали шум. Появились огненные языки, которые почили на каждом из них. Так, ученики Иисуса исполнились Святого Духа и стали понимать разные языки и говорить на них, обращаясь с проповедью к представителям многочисленных народов. Поэтому Троицу именуют еще и Пятидесятницей, — рассказал священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.

Как отметил отец Филипп, мы, современные христиане, — часть церковного организма, который родился в Троицу. Значит, подготовка должна быть соответствующей. Она состоит из нескольких этапов: пост, покаяние в грехах, совершение добрых дел и молитва. Рекомендуется читать «Отче наш», а со дня Троицы можно возобновить «Царю Небесный». Есть и запреты, связанные с праздником. В этот день нельзя убираться, заниматься тяжелым физическим трудом и ссориться.

— Такие ограничения обусловлены практическим соображением. В Троицу обязательно нужно посетить храм. Будет нелепо, если человек вместо похода в церковь затеет уборку. Лучше навести чистоту заранее. Мелкие работы допускаются, но не в ущерб службе. После можно потрапезничать, а затем спокойно погулять с семьей, — отметил он.

Кроме того, стоит воздержаться от непрерывной работы в интернете и скроллинга ленты, чтобы провести время с близкими.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Абрамов, священнослужитель, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве:

— Христианин может пропустить поход в храм по уважительной причине, в том числе из-за работы или состояния здоровья. Литургия имеет одинаковую ценность в любые праздники, поэтому можно посетить ее в родительскую субботу. Хоть эта служба и заупокойная, но связанная с Пятидесятницей. Можно прийти на службу в День Святого Духа. Его как раз отмечают на следующий день после Троицы.

