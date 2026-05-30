Зима вернулась на Дальний Восток за два дня до начала лета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, снегопад накрыл сразу четыре региона — Хабаровский, Камчатский и Забайкальский края, а также Республику Саха (Якутию). Местные жители утверждают, что осадки продолжаются до сих пор.

«Снег припорошил детские площадки, машины надели «шапки» из сугробов. В частном секторе снегом завалило теплицы», — говорится в материале.

Как написали журналисты РИА Новости со ссылкой на жителей, в Хабаровском крае сугробы образовались на улицах поселков в Солнечном районе. Также снегопад наблюдался в Ванинском районе. На этом фоне водителей призвали соблюдать особую осторожность на трассе Лидога — Ванино.

Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил жителей и гостей Москвы, что 31 мая в городе ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в последний день лета будет колебаться между +15°С и +17°С, ночью она составит от +6°С до +8°С. Скорость порывов ветра достигнет 6–11 м/с, добавил специалист.

Ранее психотерапевт заявил о всплеске тревожности из-за майского похолодания.