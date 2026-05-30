Пять регионов объявили 1 июня выходным днем из-за Троицы

Крым, Херсонская и Запорожская область, а также ЛНР и ДНР объявили 1 июня выходным днём из-за Троицы.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти в соответствующих регионах.

День Святой Троицы в этом году отмечается 31 мая — это один из главных православных праздников. Так как праздник выпадает на воскресенье, то выходным днём будет 1 июня.

Ранее сообщалось, что в Татарстане Сабантуй начнут отмечать 6 июня.