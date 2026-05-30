Россиянам рассказали о вреде гиперопеки для детей

Директор ГТРК «Ярославия», эксперт центра развития «Новая эра» Яна Карушкина рассказала, что стрессоустойчивость у детей формируется не через искусственные испытания, а в атмосфере доверия, поддержки и принятия.

Об этом она заявила в комментарии ИА RuNews24.ru. По словам эксперта, родители нередко ошибочно считают, что трудности «закаляют характер».

«Ребёнок должен знать: он может обратиться за помощью и не останется один на один со своими страхами или проблемами», — отметила Карушкина.

Она добавила, что родителям важно не обесценивать чувства ребёнка, говорить с ним об эмоциях, создавать устойчивые повседневные ритуалы и избегать крайностей — как гиперопеки, так и давления.

Также, по словам эксперта, детям помогают физическая активность, прогулки, режим и перерывы при интенсивной учебной нагрузке.

