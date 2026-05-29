Погода в Москве не радует? Все это разминка перед настоящей бурей

Сначала умрут кораллы. Потом планктон. После не станет рыбы. По всей планете вспыхнут лесные пожары. Почти весь лед в северных широтах растает, некоторые страны перестанут существовать, территория других значительно уменьшится. Все это не пересказ фильма-катастрофы, а негативный, но вполне реальный сценарий последствий аномалии под названием Эль-Ниньо.

© ТВ Центр

Явление это намного старше человечества, началось почти сразу после формирования современных континентов. Сейчас нет точных данных, как часто в древности происходил Эль-Ниньо и с какой силой, но с начала метеонаблюдений тенденция очевидна – аномалия стала регулярнее и мощнее.

"Само по себе явление Эль-Ниньо - это крупномасштабное потепление в экваториальной части Тихого океана. И хотя на первый взгляд может показаться, что это потепление относительно невелико - полградуса, три градуса, но если оценить площадь Тихого океана, можно понять, что даже такое небольшое изменение температуры поверхности приводит к очень большим дополнительным выбросам тепла и влаги в атмосферу", - объяснила климатолог Дарья Гущина.

Раскрыта "двусторонняя" связь между колебаниями климата в Тихом океане и Атлантике

Климатическая аномалия из Тихого океана, появление которой не до конца изучено, запускает цепную реакцию по всей планете. Ветры дуют вдоль экватора, подхватывают теплые океанские воды и несут их на запад - в район Индонезии, Филиппин и Папуа-Новой Гвинеи. Там и без того жарко, а с избытком воды становится еще и влажно. Леса резко ускоряют рост, но ничто не длится вечно. И когда ветер утихает, этот объем еще более теплой воды устремляется обратно на восток. Доходит до холодных вод Южной Америки, где буквально уничтожает привыкший к прохладе планктон. А это основа для питания большинства морских обитателей.

Впрочем, когда Эль-Ниньо впервые зафиксировали в 19 веке, о таком пагубном влиянии не знали. Поэтому назвали его исключительно мило.

"Название это получилось от испанского "младенец Христос", потому что явление наблюдается как раз в период Рождества. Название изначально не относилось к таким крупномасштабным событиям, а относилось к ежегодным небольшим потеплениям, которые наблюдались у побережья Южной Америки как раз в районе Рождества. Продолжались они одну-две недели, потом заканчивались. И вот изначально такие небольшие ежегодные потепления, не приводящие особенно никаким катастрофическим последствиям, и называли Эль-Ниньо", - добавила Гущина.

На самом деле, уже в то время Эль-Ниньо влиял на погоду по всему земному шару. Просто в меньшей степени - из-за отсутствия усугубляющих факторов вроде глобального потепления и проблем с экологией.

"Наблюдается в целом прогрев Мирового океана, то есть среднее значение поверхности всего Мирового океана - оно в годы Эль-Ниньо несколько выше. А что это значит? Даже вот эти вот небольшие доли градусов - это уже вам будут засухи и, соответственно, голод в Африке, неурожай в той же Бразилии, в некоторых странах Азии. То есть мы столкнемся с жарой и с неурожаем, плюс будет жарко. Значит, будут активно кондиционеры работать, достаточно мощные электрические приборы", - рассказал Сергей Мухаметов, старший преподаватель географического факультета МГУ.

К каким последствиям это может привести, ощутили на себе испанцы в конце апреля прошлого года. В связи с резко возросшим потреблением энергии не выдержала инфраструктура, в стране наступил полный блэкаут – остановилось метро, больницы перешли на генераторы, свет пропал почти во всех домах, в том числе в соседней Португалии и Андорре. Электричество вернули спустя сутки, но ущерб исчислялся миллиардами евро. Были и жертвы – семь человек погибли в пожарах из-за зажженных свечей или задохнулись в результате испарений от генераторов.

Лето 2026-го еще не началось, но синоптики уже фиксируют погодные аномалии. В Европе, а особенно в Британии и Франции май побил рекорд по жаре за всю историю наблюдений. На французском юге температура достигала 40 градусов. В списке жертв официально семь человек – пятеро утонули, спасаясь от перегрева в реках, еще двое – из-за тепловых ударов во время занятий спортом. Впрочем, реальная статистика смертей намного выше, ведь в данном случае не учитываются французы, у которых просто не выдержало сердце. Усугубляется ситуация тем, что многие местные жители экономят и не включают кондиционеры из-за дорогой электроэнергии.

"Каждый Эль-Ниньо сопровождается вот такими аномальными погодными процессами. Например, в 2015-2016 годах произошло последнее такое очень сильное Эль-Ниньо, и тогда регион западно-тихоокеанский - это как раз Австралия и Индонезия - поразили сильнейшие засухи. В Австралии были катастрофические пожары, которые привели, например, к гибели почти половины популяции коал. Но это как пример, а на самом деле, конечно, засуха сказалась и на многих других сторонах жизни этого континента", - указала Гущина.

Все может быть еще трагичнее, когда речь заходит о Супер Эль-Ниньо. Тогда температура воды вырастает не на 2-3 градуса, а на 5-7. Последствия те же, что и в случае с обычным Эль-Ниньо, только масштабы иные. Последний на данный момент Супер Эль-Ниньо произошел в 1877 году. И стал одним из самых смертоносных климатических ударов в истории человечества. Засухи уничтожили урожаи в Индии, Китае, Бразилии и Африке. По оценкам историков, тогда могли погибнуть до 50 миллионов человек.

Спустя полтора столетия история может повториться. Ученые прогнозируют появление Эль-Ниньо с мая по июль в этом году с вероятностью более 80 процентов. И с вероятностью в 60 процентов это будет аномалия с приставкой "супер". Только теперь к последствиям самого Эль-Ниньо добавятся и другие проблемы – глобальный экономический кризис, инфляция и нехватка топлива, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке. Если добавить к этому возможное перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива, если США пойдут на эскалацию с Ираном, в некоторых регионах Азии, в Африке, а также в Австралии может наступить настоящий голод. Но даже при благоприятном сценарии отягчающих обстоятельств все равно много.

"Человек за счет своей промышленности, за счет транспорта и прочего активно выбрасывает углекислый газ, который является парниковым газом, из-за которого повышается температура воздуха и, соответственно, океана тоже. Вода океана тоже прогревается. Если бы была холодная вода, она бы лучше поглощала этот углекислый газ, то есть океан исправлял бы наши ошибки. А что такое углекислый газ плюс вода? Это угольная кислота", - констатировал Мухаметов.

На мировой океан эта кислота действует как яд, особенно страдают кораллы. Все это только на первый взгляд звучит как проблема, которая далека от России. В реальности даже небольшое потепление воды может привести к серьезным последствиям для нашей страны. Таяние северных льдов грозит усилением штормов – а это опасность для судоходства. Теплые зимы без снега – погибшие урожаи, увеличение популяции вредителей и быстрое распространение болезней. Могут погибнуть и некоторые виды промысловых рыб, которые живут в холодных водах. Нынешние причуды погоды, когда за час теплое лето в центральной России превращается в плюс десять, а потом идет снег и град, покажутся мелочью.

Впрочем, даже такие последствия нельзя сравнивать с перспективами южных стран. Например, Мальдивы полностью уйдут под воду в ближайшие 50 лет. Тем же, кто останется на карте, скучать не придется. (

"Когда вода двадцать семь градусов, появление тропического урагана очень вероятно. А что такое тропический ураган? Это такая мощь, как если бы бомбу, сброшенную на Хиросиму, взрывали каждые двадцать секунд. А за сезон этих тропических ураганов проходит штук двадцать - двадцать пять. И это только в Атлантике, а в Тихом океане все то же самое, просто они называются тайфуны", - отметил Мухаметов.

И чем чаще и сильнее будут температурные аномалии, тем смертоноснее станут ураганы. Единственное, что может сделать человечество в данном случае, это готовиться, поскольку прекратить Эль-Ниньо невозможно. По версии ученых, явление может пройти само. Но произойдет это не раньше, чем вновь изменится расположение континентов, как 200 миллионов лет назад. Если, конечно, к тому времени жизнь на Земле сохранится.