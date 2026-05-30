Россияне увидят последнюю до 2028 года «Голубую Луну» 31 мая

Жители Земли в воскресенье, 31 мая, смогут наблюдать редкое астрономическое явление — второе полнолуние за месяц, известное как «голубая Луна». Кроме того, спутник планеты окажется максимально далеко от нее и будет выглядеть меньше и тусклее обычного. Об этом сообщили сообщили в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Название «голубая Луна» происходит от английского выражения «Once in a blue moon», которое означает крайне редкие события. По словам эксперта в области астрономии Пермского Политеха Евгения Бурмистрова, в астрономии существует два определения голубой Луны — сезонное и месячное.

— Оба типа «лишних» полнолуний встречаются редко — примерно раз в 2,5–3 года, — отметил Бурмистров.

Текущая «голубая Луна» относится именно к месячному типу. Предыдущее явление наблюдалось в августе 2023 года, а следующее состоится только 31 декабря 2028 года, передает Газета.Ru.

Бурмистров также отметил, что при наблюдении за «голубой Луной» следует воздержаться от использования телескопа, поскольку в этой фазе лучи Солнца будут падать на поверхность Луны почти вертикально, не создавая теней.