В Госдуме заявили о росте интереса россиян к сельскому отдыху

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил, что интерес россиян в туризме постепенно смещается от привычных курортных форматов к более простому и доступному сельскому отдыху.

Об этом он рассказал RG.RU. По словам депутата, для старших поколений дача часто остаётся вторым объектом недвижимости и местом для шашлыков, рыбалки или выращивания урожая, тогда как молодёжь всё чаще воспринимает деревенский дом как модный вариант досуга или даже жизни.

«Дача или деревенский дом становятся модным и интересным вариантом досуга, а порой и полноценной жизни, включая её отображение в личных блогах и соцсетях», — пояснил Тарбаев.

Он добавил, что после пандемии всё больше россиян интересуются возможностью жить на своём участке круглый год. По его оценке, это может способствовать появлению новых сельских предпринимателей и туристов.

