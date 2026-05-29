В Госдуме предложили установить единые требования по применению ИИ на ЕГЭ

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ярослав Самылин в пятницу, 29 мая, предложил руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву закрепить единые стандарты использования нейросетей в образовательной среде, в частности при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ).

По словам парламентария, использования машинного зрения способствует повышению объективности оценки и обеспечению равных условий для всех участников экзаменов. При этом из-за непрозрачности работы алгоритмов у выпускников появляется страх того, что такие разминка спины или поворот головы могут посчитать нарушением.

— С целью снижения экзаменационной тревожности целесообразно рассмотреть возможность нормативного закрепления стандартов применения нейросетей в образовательной среде. Эффективным решением могло бы стать внесение в порядок проведения аттестации прямого запрета на удаление участника или аннулирование его результатов исключительно на основе данных машинного зрения, — говорится в тексте письма.

Кроме того, Самылин предложил внедрить регламент обязательного предварительного информирования школьников о логике работы камер, а также расширенно публиковать статистику точности срабатываний алгоритма, передает ТАСС.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что система образования страны полностью готова к проведению основного периода ЕГЭ. Он отметил, что число бюджетных мест позволяет выпускникам выбрать подходящее направление подготовки и получить профессию.