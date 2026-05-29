Фарм-индустрия подвела итоги сезона на конференции «Продлёнка»

28 мая в Москве, в пространстве Stella di Mosca, состоялась «Продлёнка» — камерная весенняя фарм-конференция, объединившая лидеров рынка для открытого разговора о будущем маркетинга, digital-коммуникаций и e-commerce в фарме.

© Пресс-служба

Мероприятие собрало около 100 участников — директоров по маркетингу, коммерции, digital, коммуникациям и топ-менеджеров крупнейших фармацевтических компаний, агентств, digital-экосистем и отраслевых медиа. Вместо классического формата конференции организаторы сделали ставку на живые дискуссии, практические кейсы и честный разговор о проблемах и трансформации индустрии.

Организатором конференции выступил Центр Развития Фарм Маркетинга (ЦРФМ) «Фармсреда» под руководством Александра Оганджаняна — председателя совета директоров TWIGA CG, сопредседателя Комитета фарм-коммуникаций АКАР.

© Пресс-служба

Деловая программа была разделена на три дискуссионных блока.

Первая панель — «Кризис креатива и ренессанс традиционных медиа», организованная Комитетом фарм-коммуникаций АКАР.

ТВ сохраняет лидерство по охвату, но работает наиболее эффективно как часть единой системы (ТВ, OLV, Smart TV, CTV). Интеграции в медицинские передачи усиливают доверие аудитории через экспертное мнение врачей.

Стоимость контакта растет при неизменных бюджетах. Метрик становится больше, анализ сложнее, а каждый канал требует отдельного контента, увеличивая нагрузку на производство.

Универсального медиамикса нет: массовым брендам подходит ТВ, а нишевым препаратам и e-commerce-категориям — диджитал- и перфоманс-инструменты.

Вторая панель — «Маркетинг под давлением», организованная CMO Club Russia.

Эффективность определяется не отдельным каналом, а их правильным сочетанием.

Глубокое понимание клиентского пути (CJM) помогает формировать оптимальный медиамикс.

Каждая точка контакта требует собственного креативного подхода. Единая коммуникационная платформа должна сохраняться во всех каналах

Третий блок — «Эволюция digital», организованный Яндекс Рекламой, был посвящен будущему digital-коммуникаций, e-commerce и retail media в фарме.

Потребители стали рациональнее: реже покупают лекарства впрок, однако удобство онлайн-сервисов поддерживает спрос в e-commerce.

Несмотря на рост диджитал-каналов, офлайн-аптека остается важной точкой принятия решения благодаря высокому уровню доверия к фармацевтам.

© Пресс-служба

Среди участников и спикеров конференции — ОТИСИФАРМ, DSM Group, «ПФК Обновление», Промомед, Dr. Reddy’s, ГК Протек, Валента, Ригла, Будь Здоров, Петровакс Фарм, Р-Фарм, CSC Pharma, MEDINFORM, MedMen Awards, ZDRAVPUNKT, The Um Agency, Яндекс Реклама, Яндекс Ритейл Медиа, Ютека, Sun Pharma, Материа Медика Холдинг и другие ключевые игроки рынка.

Конференция прошла в камерном формате, что позволило участникам не только обсудить главные тренды сезона, но и выстроить профессиональный диалог без привычной дистанции между спикерами и аудиторией.

Информационными партнерами мероприятия выступили: «Хороший доктор», «Комсомольская правда», «Фармвестник» и «Рамблер Здоровье», телеграм-каналы Фарма FM, Digital in Pharma, ФармАналитика, PharmBrief, «Кафедра фарммаркетинга», «Алло, это фарма?», «Слава НПВС».