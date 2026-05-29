В Петербурге умер лидер "Мировой весны" Денис Лагуткин

В Санкт-Петербурге после болезни скончался лидер рок-группы "Мировая весна", музыкант Денис Лагуткин.

Ему было 46 лет, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" друг Лагуткина Нияз Садыков.

"Не стало Дениса, умер, не приходя в себя, после операции. Мои соболезнования родным и близким. Прощай друг Денис, я всегда буду помнить тебя", - написал Садыков.

Как уточняется, Лагуткину стало плохо десять дней назад - тогда с разрывом аневризмы головного мозга его доставили в больницу, где он находился реанимации. Позднее ему провели операцию.

Лагуткин родился 19 января 1980 года. Группу "Мировая весна" музыкант основал в 2002 году. Она часто выступала на разных фестивалях и давала сольные концерты.

Прощание с Лагуткиным состоится в понедельник, 1 июня, в Петербурге.