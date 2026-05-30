Полицеймако расплакался, увидев Михаила Ефремова на сцене

Михаил Полицеймако признался, что не смог сдержать слёз, когда увидел на сцене Михаил Ефремов. По словам артиста, его глубоко тронуло возвращение коллеги к работе в театре, рассказал он YouTube-каналу Sheinkin40.

Полицеймако рассказал, что проработал с Ефремовым более десяти лет и всегда восхищался его талантом. Увидев актёра на сцене, он испытал сильные эмоции и отметил, что был счастлив видеть его в добром здравии и творческой форме.

По мнению артиста, Ефремов сохранил высочайший профессиональный уровень и по-прежнему работает «ювелирно». Полицеймако подчеркнул, что редко встречал актёров такого возраста, которые могли бы настолько уверенно и виртуозно держаться на сцене.

Он также обратил внимание на перемены во внешности коллеги. Для новой роли Ефремов сменил имидж, побрив голову, и, как отметил Полицеймако, стал выглядеть более мягким и добродушным. Сам спектакль актёр назвал неожиданно сильной работой, признавшись, что шёл на постановку прежде всего ради встречи с другом, но в итоге был приятно удивлён качеством постановки.

