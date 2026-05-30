В Белгороде включат уличное освещение и возобновят работу мобильного интернета

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в областном центре возобновят освещение улиц и стабильное предоставление услуг мобильного интернета.

Такое поручение врио главы региона дал по итогам совещания регионального Оперативного штаба. Возвращение освещения улиц и работы мобильного интернета связано с текущей обстановкой в городе и области и с запросом жителей.

Решение о включении света и связи в районах и муниципалитетах области будут принимать главы муниципальных образований. Это будет сделано, если оперативная обстановка позволит вернуть освещение и интернет без ущерба для безопасности жителей.