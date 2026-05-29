Матвиенко: будущие матери не должны оставаться одни со своими тревогами

Женщины, которые переживают, что не справятся с материнством, не должны оставаться наедине со своими тревогами, им необходимо оказывать поддержку. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Очень важно, чтобы будущие родители не боялись ими стать, смелее решались на рождение малыша. Конечно, бывают разные жизненные обстоятельства. Давить на людей категорически нельзя. Но девушки, женщины, которые переживают, смогут ли они справиться с материнством, - не должны оставаться наедине со своими тревогами", - сказала она на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Интернет, по словам Матвиенко, также нужно "сделать территорией поддержки семьи".