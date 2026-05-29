Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 18 по 24 мая, составляет 73,7%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ.
Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 73,7% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составляет 67,5%", - отмечается в материалах соцслужбы.
Деятельность правительства РФ одобряют 39,2% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 43% респондентов. О доверии Мишустину заявили 53,1% опрошенных.
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,6%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 29,1%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,3%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 12,1%.
Уровень поддержки "Единой России" составил 32,7%, КПРФ - 10,9%, ЛДПР - 8,5%, "Справедливой России" - 5,7%, "Новых людей" - 11,5%.