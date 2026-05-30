Худруку цыганского театра «Ромэн» стало плохо прямо на работе

Художественному руководителю театра «Ромэн», народному артисту России Николаю Сергиенко потребовалась медицинская помощь на рабочем месте. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 77-летний артист почувствовал резкое недомогание из-за проблем с сердцем и самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи.

Медики оказали Сергиенко первую помощь, однако от госпитализации он отказался. В беседе с журналистами худрук театра сообщил, что чувствует себя нормально и продолжает находиться в своем рабочем кабинете.

Несмотря на произошедшее, в театре «Ромэн» в этот день запланирован показ спектакля «Мы — цыгане», который считается визитной карточкой театра. В постановке задействована вся труппа.

Театр «Ромэн» — старейший в мире профессиональный цыганский театр. Он был основан в 1931 году в Москве как Театр-студия «Индо-Ромэн», а уже спустя несколько месяцев получил современное название. Изначально спектакли ставились на цыганском языке и были посвящены жизни, культуре и традициям цыганского народа.

Со временем театр стал одним из известных музыкально-драматических коллективов страны. В его репертуаре появились постановки на русском языке, что позволило привлечь более широкую аудиторию. Особую популярность «Ромэну» принесли музыкальные спектакли, концерты и программы, основанные на цыганском фольклоре.

