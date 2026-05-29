Возможной причиной гибели семьи Усольцевых назвали угарный газ

Исследователь Валентин Дегтерев представил ключевые гипотезы о том, что могло произойти с семьей Усольцевых в тайге Красноярского края. Выводы сформированы на основе изучения фото‑ и видеоматериалов, собранных участниками поисковой операции. Среди возможных сценариев специалист выделил вариант, при котором пропавшие укрылись в пещере, разожгли огонь и стали жертвами трагического стечения обстоятельств, сообщает aif.ru.

По словам Дегтерева, еще в марте ему удалось выявить на кадре из видеозаписи (она была сделана в начале октября минувшего года) необычный предмет в расщелине возле подножия горы.

Эксперт пояснил: в конкретном участке отчетливо угадываются очертания человека. При этом поисковая группа, обследовавшая местность, пропустила данную расщелину из‑за сложного рельефа: там находятся курумники и шурфы, сохранившиеся со времен работы старателей. На снимке различимы и черты человеческого лица, и дерево с отметинами, оставленными медведем.

Дегтерев допустил, что причиной трагедии мог стать отравление угарным газом. Специалист уточнил, что семья, вероятно, могла укрыться в углублении в скале — наподобие пещеры или провала, — разжечь там костер и погибнуть либо просто сорваться в эту трещину.

Кроме того, исследователь выдвинул версию нападения хищника. По его предположению, медведь мог атаковать Усольцевых, после чего утащить тело (или тела) в яму и замаскировать ветками.

В числе потенциальных сценариев Дегтерев также не стал исключать криминальную версию. Он подчеркнул, что нельзя с уверенностью отвергать вероятность умышленного убийства — обстоятельства исчезновения остаются неопределенными, возможны самые разные варианты развития событий.

Семья Усольцевых исчезла 28 сентября, отправившись в поход к горе Буратинка. Судьба туристов до сих пор не известна. В мае спасатели обследовали 10 квадратных километров горно-таежной местности. Операцию существенно осложнил выпавший в районе снег.