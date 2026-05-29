Исследователь назвал новую версию исчезновения Усольцевых

Усольцевы, пропавшие в тайге Красноярского края в прошлом году, могли забраться в пещеру, развести костер и там погибнуть. Такое предположение в пятницу, 29 мая, выдвинул исследователь Валентин Дегтерёв.

Он добавил, что еще в марте обнаружил на скриншоте видео, снятого в первых числах октября прошлого года, подозрительный объект в одной из расщелин у подножия горы.

— В одном месте визуально отчетливо видно, что там лежит человек. Поисковики прошли там, но не обратили внимания на расщелину — там курумники и шурфы, оставшиеся от старателей. В этой щели лежал человек, человеческое лицо хорошо просматривается, — уточнил эксперт.

На основе этой теории он предположил, что причиной смерти семьи мог стать медведь, который разорвал их тела, после чего бросил в яму и закидал ветками, передает Aif.ru.

Ранее специалисты в студии «Пусть говорят» сообщили, что тела семьи могут вовсе не найти. Существует большое количество версий, среди которых есть криминальные — вплоть до полного избавления от останков погибших.