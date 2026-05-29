Балицкий предупредил об отключениях электричества в Запорожской области

Кратковременные отключения электричества в 12:00 и 15:00 запланированы в Запорожской области.

Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в канале в "Максе".

"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на объектах энергосистемы области, сегодня будут плановые кратковременные отключения электроэнергии. Отключения запланированы на 12:00 и 15:00 и займут около получаса", - говорится в сообщении.

Балицкий призвал жителей региона отнестись с пониманием к этим мерам.