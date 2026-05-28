Уехавшая из России журналистка высказалась об эмиграции словами «тебя везде ненавидят»

Журналистка Наталья Киселева, уехавшая из России в Германию, высказалась об эмиграции словами «тебя везде ненавидят». В выпуске подкаста «Шрамы и блестки», доступном на YouTube, она заявила, что столкнулась с осуждением и в России, и за границей.

Киселева рассказала, что по приезде в Германию проходила 10-часовой допрос, чтобы ей предоставили политическое убежище в стране. Она добавила, что это был не единственный раз, когда ей приходилось отстаивать свое право на жизнь в другой стране.

«Это был психологический момент непринятия. Ты не нужен, ты непонятный. У тебя такое детское: тебя мама выгнала, а приемная тетя [спрашивает]: "А ты точно себя хорошо ведешь?" (...) Ты в каком-то вакууме, тебя везде ненавидят. Тебя твоя страна ненавидит, здесь тебя не хотят», — пожаловалась Киселева.

Ранее стендап-комик Дмитрий Романов, покинувший Россию, назвал самое сложное в эмиграции. Он признался, что сложнее всего ему было переживать тоску по встречам с близкими.