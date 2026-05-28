Родители согласились отправлять на работу детей с 12 лет

Главная задача детей — это учеба, но если родители не против, то они могут начинать работать и до 14 лет, однако их права необходимо защитить, рассказала НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет. Об этом он заявила в ходе пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул». Леткова поддержала эту идею.

«Я считаю, что это может быть имеет какую-то разумность, потому что многие стараются работать летом, но занимаются этим в основном студенты. Школьникам надо тоже давать эту возможность, но только с согласия родителей и во время каникул. Однако возникают юридические моменты с заключением трудового соглашения. У детей еще нет паспорта, а надо сделать так, чтобы защитить их права, и никто не обманывал их при оплате труда. Они могут один-два-три месяца поработать, а им ничего не заплатят. В целом, если решить эти вопросы, то инициатива неплохая. Главное, чтобы работа не мешала обучению, поскольку это главная задача в этом возрасте», — подчеркнула она.

