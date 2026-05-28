Родные Вероники Аникиевич, которая известна СМИ как гадалка экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, считают, что, если бы не возраст, её отец пошёл бы на СВО защищать Россию. Об этом RT заявила её тётя Вера Валентиновна.

Женщина рассказала, что её 75-летний брат Фёдор Николаевич — настоящий русский патриот, а вся его семья всегда была за Россию.

Мама пенсионера Вера Степановна (бабушка гадалки Ермака) была советской партизанкой. Женщина, по словам родных, в войну юной девчонкой рисковала собой. Она была связной, передавала советским солдатам ценные сведения о нацистских войсках. Эта информация помогала нашей армии продвигаться вперёд.

В 1950-х годах Вера Степановна с мужем-ветераном и двумя маленькими детьми уехала в Казахстан, где поднимала целину, позже руководила крупной птицефабрикой.

Дед Вероники Аникиевич в годы войны был пулемётчиком в составе Красной армии, служил в 61-й кавалерийской бригаде, потом тоже партизанил. В распоряжении RT есть личный листок учёта партизанских кадров, и в нём обозначен весь его фронтовой путь.

«Если бы её бабушка сейчас была жива, то от таких новостей про внучку, думаю, у неё не выдержало бы сердце. Она ненавидела фашистов, нацистов. Рассказывала мне, что даже как-то строго отчитала своего водителя, который в шутку со знакомым на улице поздоровался на немецком. И детей своих воспитывала в любви к России и ненависти к фашистам», — рассказывает тётя гадалки Вера Валентиновна.

С фотографиями своих матери и отца Фёдор Николаевич участвует в «Бессмертном полку».

«Брат очень ими гордится и много рассказывал о них дочерям», — поделилась Вера Валентиновна.

Ранее тётя Вероники Аникиевич рассказала, что отца гадалки Ермака всегда расстраивало отношение дочери к России.

Она также сообщила, что Веронику Аникиевич назвали в честь родственницы-партизанки.