Религиозного деятеля Юрия Сипко внесли в перечень террористов и экстремистов

Религиозный деятель Юрий Сипко, общественное объединение Vatanci ("Ватанчы") внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

© Andrey Dementev / Wikipedia

"Общественное объединение Vatanci <...> Сипко Юрий Кириллович, 28.02.1952 г. р., г. Тара Омской области", - говорится в сообщении.

В перечень также включен житель Мариуполя Иван Кемичаджи, которого приговорили к 5,5 года в колонии строгого режима за оправдание терроризма.