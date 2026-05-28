Религиозного деятеля Юрия Сипко внесли в перечень террористов и экстремистов
Религиозный деятель Юрий Сипко, общественное объединение Vatanci ("Ватанчы") внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Общественное объединение Vatanci <...> Сипко Юрий Кириллович, 28.02.1952 г. р., г. Тара Омской области", - говорится в сообщении.
В перечень также включен житель Мариуполя Иван Кемичаджи, которого приговорили к 5,5 года в колонии строгого режима за оправдание терроризма.