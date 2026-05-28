В Госдуме раскрыли способ спастись после укуса клеща

При укусе клеща необходимо сразу обратиться к хирургу или достать членистоногое самостоятельно пинцетом. Способы спастись раскрыл председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам депутата, самый безопасный вариант — обратиться к врачу. Если такой возможности нет, можно попытаться извлечь клеща самостоятельно, однако в этом случае следует соблюдать несколько правил. Для работы понадобится пинцет с тонкими кончиками или петля из прочной нити. Захватывать клеща нужно за головную часть как можно ближе к поверхности кожи.

«Медленно и уверенно вытащить его, вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно достаточно одного-трех оборотов, чтобы извлечь его целиком вместе с хоботком. Ни в коем случае не выдергивайте его резко и не надавливайте на брюшко», — посоветовал Леонов.

После извлечения место укуса нужно обработать, а самого клеща отнести на анализ в травмпункт или поликлинику, положив в небольшую емкость с плотной крышкой. Внутрь следует поместить влажный ватный диск, чтобы клещ не засох. Депутат также рекомендовал внимательно следить за своим состоянием в течение месяца после укуса. При появлении температуры, красных пятен или других симптомов необходимо обратиться к врачу.

