Санкт-Петербург стал Беговой столицей России в третий раз

Санкт-Петербург по итогам полумарафона «ЗаБег.РФ» в третий раз признан Беговой столицей России.

Полумарафон прошёл 23 мая. При определении победителя учитывали среднюю дистанцию, которую преодолели участники в городе, соотношение числа бегунов к населению и среднюю скорость. Второе место занял Магадан, третье — Москва.

Руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» / One Run Ксения Шойгу отметила, что Петербург вновь подтвердил статус официальной Беговой столицы России после побед в 2021 и 2025 годах.

Город получит на хранение переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет с 2017 года. Церемония передачи награды состоится на Петербургском международном экономическом форуме.

В 2026 году «ЗаБег.РФ» прошёл во всех регионах России. Ещё в 38 странах мероприятие состоялось под названием One Run. Всего полумарафон объединил более 250 тыс. бегунов.

Ранее Беговой столицей России становились Казань, Владивосток, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Липецк и Магадан.