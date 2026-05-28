Хинштейн: 1841 курянина из реестра пропавших без вести нашли

Из реестра пропавших Курской области найден 1 841 человек, живы - 1 395 из них. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в ходе отчета о деятельности правительства Курской области в 2025 году перед депутатами областной думы.

"В ресстр, в общей сложности, было включено 2 173 человека, из них 1 841 найден и абсолютное большинство, слава Богу, живы - 1 395 человек", - сказал он.

При этом 332 жителя курского приграничья остаются пропавшими без вести. Также губернатор региона отметил, что в 2025 году 120 жителей курского приграничья были возвращены с территории Украины.