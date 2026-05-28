Лоза: отмена Грушинского фестиваля станет ударом для поклонников авторской песни

Сегодня выросло уже несколько поколений тех, кто считает своим долгом каждый год приезжать на Грушинский фестиваль, несмотря на то, что бардовская песня очень незамысловатая, сказал НСН Юрий Лоза. Отменять Грушинский фестиваль было нежелательно, поскольку у него очень много поклонников, которые это воспримут как личную трагедию, выросли целые поколения фанатов бардовской песни. Об этом НСН заявил певец и композитор Юрий Лоза.

Фестивали авторской песни на берегу Волги в Самарской области отменили из-за угрозы прилета беспилотников по местам массового скопления людей. Об этом НСН сообщила пресс-служба министерства культуры Самарской области. Отмена коснулась не только традиционного Грушинского фестиваля, но и «Фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах», который проводился в прошлом году при поддержке губернатора региона Вячеслава Федорищева. Участник прошлогоднего фестиваля Юрий Лоза отметил, что такая отмена станет ударом для фанатов авторской песни.

«Это такой слет, который существует уже много лет, люди к нему уже привыкли. Любое мероприятие, к которому привыкли, отменять нежелательно, потому что все уже настроились на него. Многие по привычке ездят туда каждый год, уже выросло второе или третье поколение тех, кто считает такую поездку для себя обязательной. Очень многие люди фанатично преданы этому движению, для них это, конечно, удар. Лично мне не очень тревожно от того, что этот фестиваль закрыли, потому что я не нахожусь внутри этой песни, хоть и стою рядом. А для тех, кто этим болеет и дышит, конечно, это трагедия. Ведь человек счастлив настолько, насколько он может наполнить свою жизнь смыслом. Если у него отнять любимое занятие, он, конечно, будет страдать и переживать. То же самое происходит и с теми, кто участвует в бардовском движении», — сказал Лоза.

Собеседник НСН также поделился мнением о бардовской музыке — по мнению исполнителя, она слишком проста.

«Настоящий бард — это очень растяжимое понятие. Настоящие барды, если брать эталонного Юрия Визбора, — это люди, которые занимались каким-то делом, связанным с путешествиями, открытиями, какой-то работой на природе, которые в каком-то объеме знали музыкальную грамоту. Все те бардовские песни, которые я слушаю, очень просты, они основываются на умении самого музыканта брать аккорды. По статистике, когда бард узнает новые аккорды, он пишет девять новых песен. Об этой музыке сложно судить людям, которые не находятся внутри этого движения», — подытожил он.

Ранее Лоза, который был одним из хедлайнеров Всероссийского фестиваля бардовской песни в 2025 году, признался, что мероприятие уже совсем не похоже на первые Грушинские фестивали — он превратился в огромное скопление народа, куда привозили даже детей, порой не совсем понимавших, что происходит.