Риск эпидемии Эболы в России оценили

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинные меры в пунктах пропуска через государственную границу России из-за вспышки лихорадки Эболы в странах Африки. Есть ли вероятность возникновения новой пандемии, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

По словам эксперта, Эбола отличается от COVID-19 механизмом заражения. Первая требует тесного контакта с зараженным человеком, инфицированным животным или биологическими жидкостями, в то время как коронавирус передается воздушно-капельным путем.

По мнению инфекциониста, вероятность распространения вируса в России очень низкая.

— Я его даже могу описать довольно-таки четкой цифрой. Этот риск на сегодняшний день составляет ровно ноль, — отметил эксперт в эфире Радио «Комсомольская правда».

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие методы лечения лихорадки существуют на сегодняшний день.