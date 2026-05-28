Володин показал Чжао Лэцзи достопримечательности Москвы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на неформальной встрече показал председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи достопримечательности Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе палаты парламента.
"Состоялась неформальная встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Вячеслав Володин показал своему коллеге достопримечательности Москвы", - говорится в сообщении.
Также они посетили парк "Зарядье".
Ранее на встрече с Чжао Лэцзи председатель Госдумы отметил особый характер межпарламентских отношений России и Китая.
"Отношения между нашими странами строятся на принципах равноправия, учета интересов друг друга, взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркивал он.